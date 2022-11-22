2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika ile Polonya karşı karşıya geliyor. Grubun favorisi Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenilmesinin ardından bu maç iki takım için de büyük önem taşıyor.
MEKSİKA - POLONYA
SAAT: 19.00
HAKEM: Chris Beath
STAT: Stadium 974
YAYIN: TRT 1
İLK 11'LER
Meksika: Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo, Herrera, Alvarez, Chavez, Lozano, Martin, Vega
Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski
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Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.
Gruptaki diğer maçta Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak büyük şok yaşamıştı. Alınan bu sonucun ardından Meksika-Polonya maçının iki takım için de önem derecesi yükseldi.
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