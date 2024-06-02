Meksika sandık başına gidiyor: Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçilebilir

Meksika'da halk, devlet başkanını seçmek için bugün sandık başında olacak.

Seçimleri kazanacak adayın tek turda belli olacağı Meksika'da 99 milyonu aşkın seçmen, yeni devlet başkanını belirlemek için oy kullanacak.

Seçmenler, devlet başkanının yanı sıra 500 milletvekili, 128 senatör, federal ve yerel düzeyde 20 bin 708 pozisyon için tercihte bulunacak.

İLK KEZ KADIN DEVLET BAŞKANI SEÇİLEBİLİR Seçim yarışı, Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez ile eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez arasında geçecek. Devlet başkanı adaylarından Sheinbaum ya da Galvez'in kazanması durumunda ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı Meksika'yı yönetecek. REKLAM

Anket şirketlerinin son araştırmalarına göre, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da desteklediği 61 yaşındaki Sheinbaum, en yakın rakibi Galvez'den ortalama 17 puan önde gidiyor. İktidardaki MORENA'nın desteğinin yanı sıra İşçi Partisi (PT) ve Meksika Yeşil Ekolojist Partisinin (PVEM) de desteğini alan Sheinbaum, son mitingindeki açıklamasında seçimi kazanacaklarından emin olduklarını söyledi.