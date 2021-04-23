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Meksika ve Polonya'da sahte Pfizer aşıları bulundu

Pfizer şirketi, Meksika ve Polonya'da sahte aşı tespit edildiğini açıkladı. İki ülkede de yetkililer tarafından ele geçirilen formüllere uygulanan testler sonucu sahte oldukları tespit edildi.

SON DAKİKA: Meksika ve Polonya'da sahte Pfizer aşıları bulundu - Haberler
Meksika ve Polonya'da sahte aşı skandalı!
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BBC TÜRKÇE
- EPA

Pfizer şirketi, Meksika ve Polonya'da sahte aşı tespit edildiğini açıkladı. İki ülkede de yetkililer tarafından ele geçirilen formüllere uygulanan testler sonucu sahte oldukları tespit edildi.

Pfizer, Meksika'da bulunan aşıların üzerinde sahte etiketlerin olduğunu, Polonya'da ise kırışıklık karşıtı bir formülün bulunduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise sahte aşıların kamu sağlığına bir risk teşkil ettiğini belirtti.

Kurum, sahte aşıların tespit edilmesi ve dağıtıma girmemesi için çaba gösterilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, sahte aşıların resmi döngüye girmesinin mümkün olmadığını aktardı.

Meksika'da 80 kişiye sahte aşı

İki ülkede de iki ayrı soruşturmada aşılar ele geçirildi.

Wall Street Journal gazetesine göre Meksika'daki bir klinikte 80 kişi sahte aşı oldu; formülün bir yan etkisinin olmadığı ancak koronavirüse karşı koruma sağlamadığı aktarıldı.

Meksika hükümeti sözcüsü Hugo Lopez-Gatell, siber polis ekiplerinin sosyal ağlarda doz başına ücreti 2.500 dolara varan sahte aşıları tespit ettiğini açıkladı.

Meksika'da birkaç kişi gözaltına alındı.

Polonya'da ise yetkililer bir adamın evinde bulunan sahte aşıların kimseye vurulmadığını belirtti.

Pfizer'in küresel güvenliğinin başında olan Lev Kubiak, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada aşı için küresel talebin yüksek olması nedeniyle dolandırıcılık vakalarının artığını söyledi.

Mart ayında araştırmacılar BBC'ye derin internette aşı ile ilişkili reklamlarda büyük bir yükseliş gördüklerini aktarmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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