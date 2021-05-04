Genel

Pazartesi günü Meksika'nın başkenti Meksiko'da 22.25’te gerçekleşen olay sonrası Meksika Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum kaza yerine geldi. Olay yerinde açıklamalarda bulunan Sheinbaum, bir arabanın üst geçit enkazının altında kaldığını bildirdi. Kurtarma çalışmaları, metronun ayakta kalan kısımlarının risk taşıması nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

Metro köprüsünün çökmesi sonrasında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Sheinbaum şu sözlere yer verdi: "İtfaiyeciler, kamu güvenliği personeli çalışıyor. Çeşitli hastaneler hizmet veriyor. Kısa süre sonra daha fazla bilgi vereceğiz."

Meksika Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Sekreterliği, köprünün çökmesi sonucu altın hat olarak da bilinen 12 numaralı hatta seyir halinde olan metronun yere çakıldığını bildirdi.

Belediye Başkanı Sheinbaum acil servis ekiplerinin kurtarma çalışmalarına devam edebilmesi için önce vincin gelmesini beklediklerini söyledi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

CNN