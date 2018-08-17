Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliğinde görevli olup, bir süredir işe gitmeyen ve nerede olduğu da tespit edilemeyen personelin çok yakında Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

AA muhabirine bilgi veren Türk yetkililer, söz konusu kişinin kendi isteğiyle bulunduğu yeri Büyükelçilik yetkililerine bildirmediğini belirterek başından beri konunun çok titiz bir şekilde ve Meksika makamlarıyla yakın iş birliği halinde izlendiğini, hiçbir aşamada telaş edilmesini gerektiren bir durum olmadığını anlattı.

İkinci katibi bayramda ailesine kavuşturmayı hedefleyen Türk yetkililer, Meksika makamlarına verdikleri güçlü destek ve gösterdikleri yakın iş birliği için teşekkür etti.

Meksika basınına, daha önce Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliğinde görevli personel 29 yaşındaki Türk vatandaşının kaybolduğu iddiaları yansımıştı.

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