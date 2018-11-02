Melbourne Heart - Sydney sahaya çıkıyor

Melbourne Heart ve Sydney, 02 Kasım 2018 Cuma günü Avustralya A-Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 11:50. Maç öncesi Melbourne Heart 4 puanla 3. sırada, Sydney 4 puanla 1. sırada bulunuyor. Melbourne Heart, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sydney son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 196. İddaa'da Melbourne Heart kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Sydney kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Melbourne Heart son hafta oynanan Wellington Phoenix maçında 2-1 yenildi.

Sydney ise Melbourne Victory maçında 1-0 kazandı.

Melbourne Heart, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Sydney, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 beraberlik elde etti. Sydney, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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