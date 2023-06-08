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İstanbul'da katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada sarfettiği cümleler nedeniyle Melek Mosso'nun Tekirdağ’da AKP’li Süleymanpaşa Belediyesi’nin organize ettiği ‘Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’ndeki konserinin iptal edildiği iddia edildi.

"ÖYLE BİRİ DEĞİLİM"

Melek Mosso, yaptığı konuşmayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 'Seçim kombini’ diyerek yaptığım esprimin amacını aşmış olma durumundan dolayı birbirini bu kadar seven bir toplumun karşı karşıya geliyor olması çok üzücü. Amacımın kimseyi üzmek ya da ayrıştırmayı tetiklemek olmadığını beni tanıyan herkes bilir, tanımayanlara da ben, açık yüreklilikle ifade edeyim; öyle biri değilim ve yaşananlardan dolayı üzgünüm. Çünkü ben, işin sahibi hangi parti, dinleyen kitlenin siyasi düşüncesi ne diye düşünmeden şarkı söylemek isteyen biriyim. Öyle de yoluma devam etmek istiyorum. Gelelim ödül törenindeki teşekkür konuşmama. O, benim kendi kariyerimde en içtenlikle yaptığım teşekkürlerden biriydi… Kuzenini, kocası tarafından 31 yerinden bıçaklanarak cinayete kurban veren, o acıyı iliklerine kadar yaşayan ve şahit olan bir kızın sözleri. Amacım hiçbir kişi ya da kurumu, yönetimi sorumlu tutmak değil, bu acıların bir daha yaşanmamasını dilemekti. Böyle acılar, siyaset üstü acılardır. Bunu acıyı yaşayarak tecrübe eden biri olarak, konuşmamın siyasi düzleme çekilmiş olmasını da asla arzu etmem.

‘Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nin organizatörü Esat Kaba, yaptığı açıklamada Melek Mosso'nun konserinin iptal edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek ünlü şarkıcının sahneye çıkacağını söyledi.

"KIRDIĞIM, İNCİTTİĞİM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Melek Mosso, bu açıklamaya rağmen gerginlik olmaması adına İstanbul'daki konserini iptal ettiğini söyledi. Mosso, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Şimdi, günün sonunda görüyorum ki, artık daha da çok birleşme zamanı. Ayrı gayri olmadan, bir olma.. Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım. Bu sebeple ben de 8 Haziran’daki (Kuruçeşme) konserimin yapılmamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Hiçbir hesabı olmadan sadece müzik dinlemek, müzik yapmak, isteyenlerle pek yakında buluşacağız. Bu süreçte birleştirici olmak için aldığım kararı anlayan ve saygı duyan herkese teşekkür ederim. Bu vesileyle kırdığım, incittiğim herkesten de özür dilerim. Hepinizi seviyorum.”