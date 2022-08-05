'Parayla Saadet Olmaz' yorumu 0:00 / 0:00

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Melek Mosso, "Aşk, hüzün, keder... Parayla saadetin olmayacağı kadar insani duyguları içinde barındırıyor." diyerek, "Parayla Saadet Olmaz" adlı eseri anlattı.

Mosso, eski eserleri günümüzde modern bir şekilde gençlere dinletebilmenin kendisi için çok önemli olduğunu ekleyerek, bu proje için çok heyecanlandığını da dile getirdi.

"Selahattin Sarıkaya Şarkıları" albümünün ilk şarkısı "Adana Köprü Başı", alternatif tarzda müzik yapan "Evdeki Saat" yorumuyla yayınlanmıştı.

Toplamda 20 şarkılık bir proje albümü olan "Selahattin Sarıkaya Şarkıları" albümünde Mehmet Erdem, Tuğçe Kandemir, Mary Jane, Mavi Gri, Bağzıları, Eda Baba, Ceren Gündoğdu, Yiğit Mahzuni gibi başarılı birçok genç müzisyeni içinde barındırıyor.

Selahattin Sarıkaya'nın kızı Cemile Sarıkaya ve Yusuf Uyar da eski ve yeni nesli bir araya getiren bu anlamlı projenin ses getireceğine inandıklarını ve her zaman destekleyeceklerini dile getirdi.



"Selahattin Sarıkaya Albümü"nün tüm çalışmaları 5 Ağustos Cuma gününden itibaren her hafta cuma günü müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.