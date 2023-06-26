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Melek Mosso: Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde konser veren Melek Mosso, kendisine sarılmak isteyen Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye imalı bir yanıt verdi. Mosso, "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın..." ifadelerini kullandı

Melek Mosso: Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın - Magazin haberleri
İHA

Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hıdırellez Şenlikleri’ çerçevesinde Melek Mosso, Tekirdağ’da konser verdi. Konser sırasında Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Mosso’ya çiçek takdim etti.

"SONRA SIKINTI OLMASIN..."

Çiçek takdimi sırasında Başkan Tepe, Mosso’ya sarılmak istedi. Bu davranışa karşılık imalı bir cevap veren Melek Mosso, "Sarılalım, sonra sıkıntı olmasın..." dedi. İkili, sarıldıktan sonra Mosso şarkılarını seslendirmeye devam etti.

SAHNEDE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Öte yandan İstanbul'da katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği cümleler nedeniyle Melek Mosso'nun Tekirdağ’da AKP’li Süleymanpaşa Belediyesi’nin organize ettiği ‘Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’ndeki konserinin iptal edildiği iddia edilmişti.

Söz konusu iddiların doğru olmadığı festivalin organizatörü tarafından dile getirilmişti.

Melek Mosso, yaptığı konuşmayla ilgili şu açıklamayı yaparak özür dilemişti:

'Seçim kombini’ diyerek yaptığım esprimin amacını aşmış olma durumundan dolayı birbirini bu kadar seven bir toplumun karşı karşıya geliyor olması çok üzücü. Amacımın kimseyi üzmek ya da ayrıştırmayı tetiklemek olmadığını beni tanıyan herkes bilir. Tanımayanlara da ben açık yüreklilikle ifade edeyim; öyle biri değilim ve yaşananlardan dolayı üzgünüm. Çünkü ben, işin sahibi hangi parti, dinleyen kitlenin siyasi düşüncesi ne diye düşünmeden şarkı söylemek isteyen biriyim. Öyle de yoluma devam etmek istiyorum. Gelelim ödül törenindeki teşekkür konuşmama. O, benim kendi kariyerimde en içtenlikle yaptığım teşekkürlerden biriydi… Kuzenini, kocası tarafından 31 yerinden bıçaklanarak cinayete kurban veren, o acıyı iliklerine kadar yaşayan ve şahit olan bir kızın sözleri... Amacım hiçbir kişi ya da kurumu, yönetimi sorumlu tutmak değil, bu acıların bir daha yaşanmamasını dilemekti. Böyle acılar, siyaset üstü acılardır. Bunu acıyı yaşayarak tecrübe eden biri olarak, konuşmamın siyasi düzleme çekilmiş olmasını da asla arzu etmem.

Melek Mosso, 57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin son gününde çıktığı sahnede de özür dilemişti.

İSTİFA ETMİŞTİ

Daha sonra Tekirdağ'da, Uluslararası Kiraz Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso'ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in istifasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde başkanlığa Hüseyin Uzunlar seçilmişti.

Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

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