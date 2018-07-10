Show TV'nin eğlenceli yaz dizisi Meleklerin Aşkı’nın ikinci bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Yağmur’un başkasını sevdiğini öğrenen Melek, sorularıyla Yağmur’u sıkıştırıyor. Melek’in “Sen o adımı at sonucunu öğren” demesiyle Melek ve Yağmur arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

MELEKLERİN AŞKI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Meleklerin Aşkı’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 2. bölümünde Yağmur, Deniz’le birlikte yakalanmış, Melek’i kendine âşık etme planı daha başlamadan bitme noktasına gelmiştir. Bu yüzden Melek’e bir an önce gerçekleri anlatmalıdır. Fakat bir sorun vardır ki, gerçekleri o da bilmemektedir.

Çünkü geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. O gece yaşananları bilen tek bir kişi vardır, o da Deniz’dir. Deniz de gerçekleri menfaatleri doğrultusunda maniple edecektir. Yağmur’un kendisi bile Deniz’le sevgili olduğuna nerdeyse inanacaktır. Yağmur bu duruma daha fazla dayanamaz. Şartları lehine çevirmek için harekete geçecektir ki Rukiye’nin verdiği akılla, işlerin iyiden iyiye sarpa sarmasına neden olur. Yağmur, yine bir yanlış anlamanın ve entrikanın içine düşmüştür. Yağmur bu badireyi de atlatır. Tüm yanlış anlaşılmalardan, Deniz’in ahtapot gibi saran kollarından nihayet kurtulmuştur. Artık herkes Yağmur’la Deniz’in sevgili olmadığına emindir. Evde şimdilik sular durulmuşsa da Necmettin ikna olmamıştır. Evinin koridorlarında yaşanan trafiğe el koymaya karar verir. Kapalı kapılar ardında yaşananları ortaya çıkaracaktır. Bunun için de eve gizli kamera taktırır. Tabii ki bunun ilk kurbanı da Yağmur olur. Yağmur, kameralara ve Necmettin’e öyle bir şekilde yakalanır ki artık ne yapsa da kendini aklamayı başaramayacaktır.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!