Show TV’nin kahkahası bol eğlenceli dizisi Meleklerin Aşkı, altıncı bölümüyle AB’de 4,12 izlenme oranı (rating), 14,71 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4,09 izlenme oranı (rating), 14,83 izlenme payı (share), Total’de ise 4,61 izlenme oranı (rating), 16,43 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. Yayınlandığı ilk günden itibaren zirveden inmeyen dizi aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini her Perşembe Show TV ekranına taşıyor.

#AŞIKOLURSAM İLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Meleklerin Aşkı’nın heyecanla beklenen altıncı bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #AşıkOlursam etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #AşıkOlursam etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 15 dakika, #MeleklerinAşkı etiketi ise 1 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. “Meleklerin Aşkı”nın başrollerini Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın ve Toygan Avanoğlu paylaşıyor.

Meleklerin Aşkı’nın dün akşam ekrana gelen 6. bölümünde başına darbe alan Necmettin travmadan dolayı Rusça konuşmaya başladı. Aile bir yandan Necmettin’i iyileştirmenin yollarını ararken bir yandan da Melike’nin kıskançlık krizleriyle uğraşmaya devam etti. Sercan hem Mehtap’la yakınlaşmak, hem de Yağmur’la Melek’i yakınlaştırmak için onları kendi yazlığına davet etti. Sercan, Mehtap’ın erkek arkadaşı Bezirgan’ı alt etmeye çalışırken, Deniz’in varlığı Yağmur’la Melek yakınlaşmasına engel oldu. Melek ve Yağmur’la kamp tatiline çıkan Rukiye’yi kötü bir sürpriz bekliyordu. Karşısında Ekrem’i gören Rukiye çileden çıktı ve her fırsatta Ekrem’den intikam almaya çalıştı. Hasta olan Ekrem’e yardım etmek için yola çıkan Melek ölümle burun buruna geldi. Yağmur’un uçurumun kenarındaki Melek’i kurtarmaya çalıştığı final sahnesi ise heyecanı yükseltti.

MELEKLERİN AŞKI’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, Show TV'nin yeni dizisi "Meleklerin Aşkı"nın 7. bölüm tanıtımı yayınlandı. Melek’i uçurumun kenarından alan Yağmur, aşkını itiraf edecekken Melek onu susturuyor. Taş düşüren Necmettin’in kurtulmak için çareler aradığı görüntüler eğlenceli anlara sahne olurken, Melek’le tartışan Yağmur huzurevine geri dönüyor. Yağmur ve Melek arasında soğuk rüzgarların estiği tanıtımda, Melek’le dertleşen Mehtap’ın “İster Everest’in en tepesine çık, ister Dünya’nın çekirdeğine in ama aşktan kaçarak kurtulamazsın!” sözleri dikkat çekiyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 16 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

İŞTE MELEKLERİN AŞKI 7. BÖLÜM TANITIMI!

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