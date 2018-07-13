Show TV’nin eğlenceli dizisi Meleklerin Aşkı izleyicilerine eğlence dolu anlar yaşattı. Meleklerin Aşkı, dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle AB’de 3,85 izlenme oranı (rating), 14,08 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4,35 izlenme oranı (rating), 14,93 izlenme payı (share), Total’de ise 4,58 izlenme oranı (rating), 16,19 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu.

SOSYAL MEDYADA #MELEKLERİNAŞKI KONUŞULDU!

Meleklerin Aşkı’nın heyecanla beklenen 2. bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #MeleklerinAşkı etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #MeleklerinAşkı etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 10 saat 55 dakika, dünyada 1 saat TT listesinde kaldı. “Meleklerin Aşkı”nın başrollerini Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın ve Toygan Avanoğlu paylaşıyor.

MELEKLERİN AŞKI 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Meleklerin Aşkı’nın dün akşam ekrana gelen ikinci bölümünde yakalandığı geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamayan Yağmur, Melek’ten yardım istedi. Şartları lehine çevirmek için harekete geçse de yine bir yanlış anlaşılmanın içine düştü. Melek, Deniz ve Mehtap, Yağmur’un kimden hoşlandığını öğrenmeye çalıştı. Necmettin ise eve yerleştirdiği kameralarla Yağmur’u adım adım takip ediyordu. Çocukların kaybolan örümceği, Melek ve Yağmur’un üzerine gelince ortalık karıştı. Üstlerini çıkarıp örümcekten kurtulmaya çalışan ikili kameralar sayesinde Necmettin’e yakalandı. Yağmur’u, her şeyi yanlış anlayan Necmettin’in elinden Melek’in “Yağmur, Deniz’le sevgili!” yalanı kurtarabildi.

MELEKLERİN AŞKI’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? (3. BÖLÜM FRAGMANI)

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, Show TV'nin yeni dizisi "Meleklerin Aşkı"nın 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. “Hayret bir şey küçücük haşerat yüzünden insan soyunur muymuş” diyen Necmettin’in omzuna düşen örümcekten korkup soyunduğu tanıtımda Melek’in hayalindeki sevgiliyi anlatmasıyla Yağmur’un yaşadığı heyecan görülüyor. Rukiye’nin Melek ve Yağmur’u alıp Alaçatı’ya gittiği ve Nuri Alço ile karşılaştıkları anlar merakla bekleniyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 19 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

MELEKLERİN AŞKI 2. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN