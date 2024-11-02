Melen Çayı Havzası sonbaharın renklerini kuşandı
Düzce'de doğan ve Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Melen Çayı'nın çevresindeki ağaçlar, sonbaharın renklerine büründü
Giriş: 02.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:07
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Sonbahar mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği Melen Çayı Havzası'nda ağaçlar, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarıyla güzel manzara oluşturdu.
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Farklı tonlarıyla sonbaharı yansıtan ağaçlar, akarsuyla bütünleşince bölgeye ayrı bir güzellik kattı.
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Melen'in sonbahar manzarası drone ile görüntülendi.
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