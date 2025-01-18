Melen Deresi'ne lağım suyu karıştığı iddiası!

Düzce Belediye Başkanı Özlü, İBB ve bağlı kuruluşu İSKİ'nin Düzce'ye yapılması gereken yatırımları uzun süredir tamamlamaması nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Deresi'ne lağım suyu karıştığına yönelik sosyal medya hesabından görüntü yayımladı.

Melen Havzası'nın İstanbul'un içme suyu ihtiyacının yüzde 36'sını karşıladığını ve havzanın korunmasının yasal olarak İBB ve İSKİ'ye ait olduğunu belirten Özlü, şunları kaydetti:

"Konuralp bölgesinde kanalizasyon atıklarının Melen Deresi'ne boşaldığını ifade etmiştim. Gördüğünüz gibi vidanjörden değil, kanalizasyon hattından gelen kanalizasyon atıkları dereye boşalıyor. Bu dereye boşalan atıklar da İstanbul'a içme ham suyu olarak gidiyor. Burası sadece bir örnek. Bunun dışında Düzce'nin ilçeleri Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova, Yığılca gibi ilçelerinin de kanalizasyonları Melen Deresi'ne boşalıyor. İleriki zamanlarda bunlarla ilgili canlı görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Ben 'İSKİ yatırım yapmadı.' demedim. 'İSKİ yapması gereken yatırımları tamamlamadı.' dedim."