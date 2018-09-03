İSKİ'nin "pazarlık" usulüne göre yaptığı "Avrupa Bölgesi İçmesuyu Tünel İnşaatı(1)" ihalesinin sonucu belli oldu. 9 firmanın davet edildiği, 6 firmanın geçerli teklif verdiği ihaleyi, 872 milyon TL'ye Kalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş. üstlendi.



Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Kağıthane'ye kadar gelen Melen Suyu'nu, 4 metre çapındaki çelik borularla Bahçelievler, Sefaköy'e taşıyacak olan 22 kilometrelik tünel inşaatının, ihale şartnamesine göre Şubat 2023'e kadar tamamlanması gerekiyor. Sefaköy, Melen Suyu'nun İstanbul'da ulaşacağı son noktayı oluşturuyor. Küçükçekmece Gölü'nden geçecek olan Kanal İstanbul'un batı kısmının su ihtiyacı ise Terkos'tan karşılanacak.



İSKİ, 2015 yılında da aynı projeyi ihaleye çıkarmış ancak dokümanlarında eksiklikler olduğu gerekçesiyle daha sonra iptal etmişti.



MELEN BARAJI GECİKTİ

Öte yandan Melen projesine su sağlayacak olan ve DSİ tarafından 2014 yılında ihale edilen Melen Barajı inşaatı, açıklandığı tarihte bitirilemedi. 2016 yılında bitirilmesi planlanan ancak en son 11 Ağustos 2018'te biteceği belirtilen barajın halen açılışı yapılmadı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz günlerde, Melen Barajı'nda yaşanan gecikmeyi kamuoyuna taşımış ve yetkililerin gecikmenin nedeni konusunda açıklama yapmasını istemişti.



"MELEN EN BÜYÜK SU PROJESİ"

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan daha önce yaptığı açıklamada "Melen, İstanbul tarihinin en büyük su temin projesidir" değerlendirmesinde bulunmuştu. Turan, Melen projesini Avrasya Tüneli projesi ile karşılaştırarak şunları söylemişti:



"Avrasya Tüneli'nin maliyeti yaklaşık 5 milyar lira. Melen sisteminin maliyeti ise 9 milyar lira. Melen suyunun Avrupa yakası su dağıtım sistemine entegrasyonu için 4 metre çapında 22 kilometre uzunluğunda bir tünel inşa edeceğiz."

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