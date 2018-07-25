Melgar - Alianza Lima maçı öncesi rakamlar

Peru Premier Lig Apertura maçında Melgar ile Alianza Lima, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 04:00. Maç öncesi Melgar 11 puanla 5. sırada, Alianza Lima 15 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Melgar, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Alianza Lima, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 597. İddaa'da Melgar kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Alianza Lima kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Melgar son hafta oynanan Sport Huancayo maçında 2-0 yenildi.

Alianza Lima, Comerciantes Unidos karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Melgar, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 3 gol yedi.

Alianza Lima ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alianza Lima, 4 gol atarken 6 gol yedi.

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