Melgar - Comerciantes Unidos maçı istatistikleri

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Melgar, 02 Kasım 2018 Cuma günü Comerciantes Unidos takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. 23 puanlı Melgar 1. sırada bulunuyor, Comerciantes Unidos 14 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Melgar, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Comerciantes Unidos, son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 977. İddaa'da Melgar kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Comerciantes Unidos kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Melgar son hafta oynanan Sport Huancayo maçında 2-0 yenildi.

Comerciantes Unidos ise Alianza Lima karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Melgar, evinde 5 galibiyet, yaşadı ve 10 gol atıp 4 gol yedi.

Comerciantes Unidos, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Comerciantes Unidos, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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