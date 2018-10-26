Melgar - Deportivo Municipal maçı ne zaman?

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Melgar, 26 Ekim 2018 Cuma günü Deportivo Municipal takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. Maç öncesi Melgar 19 puanla 1. sırada, Deportivo Municipal 14 puanla 6. sırada bulunuyor. Melgar son 4 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ile oynadı. Deportivo Municipal, geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 523 kodlu maçı oynayanlar; Melgar galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.75, Deportivo Municipal galibiyet oranı 5.10. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Melgar son haftadaki Deportivo Municipal müsabasında 2-0 kazandı.

Deportivo Municipal ise Melgar karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, alan Melgar, 9 gol attı ve 4 gol yedi.

Deportivo Municipal, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Deportivo Municipal, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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