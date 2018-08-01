Melgar - Real Atletico Garcilaso maç önü

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Melgar, 02 Ağustos 2018 Perşembe günü Real Atletico Garcilaso takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:45. 14 puanlı Melgar 5. sırada bulunuyor, Real Atletico Garcilaso 13 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Melgar, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Real Atletico Garcilaso son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 475 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Melgar kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Real Atletico Garcilaso sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Melgar önceki hafta Sport Huancayo mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Real Atletico Garcilaso ise Binacional maçında 3-1 yenildi.

Melgar, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 3 gol yedi.

Real Atletico Garcilaso, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Atletico Garcilaso 3 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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