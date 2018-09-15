Melgar - Sport Huancayo sahaya çıkıyor

Melgar ve Sport Huancayo, 16 Eylül 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:45. 4 puanlı Melgar 5. sırada bulunuyor, Sport Huancayo 4 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Melgar, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sport Huancayo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 539 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Melgar kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sport Huancayo sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Melgar son hafta oynanan Sport Huancayo maçında 1-1 berabere kaldı.

Sport Huancayo ise Melgar karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Melgar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Melgar, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Sport Huancayo, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Huancayo 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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