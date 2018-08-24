Melgar - Universidad San Martin maçı rakamları

Melgar ve Universidad San Martin, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:00. Melgar 21 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Universidad San Martin 13 puanda ve 14. sırada. Melgar, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Universidad San Martin, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 455. İddaa'da Melgar kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Universidad San Martin kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Melgar son haftadaki Sport Huancayo müsabasında 2-0 yenildi.

Universidad San Martin ise Real Atletico Garcilaso maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Melgar, 13 gol attı ve 6 gol yedi.

Universidad San Martin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Universidad San Martin, 8 gol atarken 13 gol yedi.

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