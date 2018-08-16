Melgar - UTC Cajamarca maçı öncesi rakamlar

Peru Premier Lig Apertura maçında Melgar ile UTC Cajamarca, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 04:00. Maç öncesi Melgar 19 puanla 5. sırada, UTC Cajamarca 17 puanla 9. sırada bulunuyor. Melgar son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. UTC Cajamarca son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 612 kodlu maçı oynayanlar; Melgar galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, UTC Cajamarca galibiyet oranı 0.00.

Melgar son hafta oynanan Sport Huancayo maçında 2-0 yenildi.

UTC Cajamarca, Alianza Atletico karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Melgar, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 3 gol yedi.

UTC Cajamarca, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. UTC Cajamarca, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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