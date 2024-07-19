Melih İbrahimoğlu, Konyaspor'a transfer oldu

Konyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklama, “Melih İbrahimoğlu'na hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Melih, takımımızda 77 numaralı formayı terletecek” denildi.

"KULÜBÜMÜZ BENİ HARİKA KARŞILADI" İmza töreninden sonra konuşan Melih İbrahimoğlu, "Konya'da olduğum için gerçekten çok mutluyum. Kulübümüz beni harika karşıladı. Önceki takımımla Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları vardı. Onları tamamlayıp geldim. Konyaspor Türkiye'nin en köklü camialarından biri. Kupalar kazanmış, Avrupa kupalarında boy göstermiş büyük bir camia Konyaspor. Takımımla bir an önce antrenmanlara başlamak istiyorum. Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.