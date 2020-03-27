Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımında 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğunu açıklarken kaptan Melih Mahmutoğlu gündeme dair açıklamalar yaptı. Zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren milli basketbolcu "Valencia maçı, büyük ihtimalle bizim sonucumuzu etkiledi diye düşünüyoruz. Benim testim negatif çıktı" dedi.

Bunun bir pandemi olduğuna dikkat çeken Mahmutoğlu "Tüm dünya bunu yaşıyor. Nasıl bir geri dönüş sağlayacağız. Psikolojimiz nasıl olacak bilmiyorum. Ligler oynanmayacak gibi görünüyor. Çok zor" ifadelerini kullandı.