Meliha Diken: Takımı çok daha üst seviyeye taşıyacağız

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Meliha Diken, kupa töreni sonrası duygu ve düşüncelerini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) paylaştı.

Agresif oynadıklarını vurgulayan Diken, "Çok mutluyuz. Takımın maçın başından sonuna kadar agresif oynadığını düşünüyorum. Baskın bir oyun oynadık. Belki ikinci sette geriye düştük ama çabuk toparlayabildik oyunumuzu. Sezon başında bunu yapabilmek bizim için oldukça sevindirici. Sezon sonuna doğru daha iyi şeyler göstereceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"TAKIMI ÇOK DAHA ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ"

Yeni sezon başlangıcı ve yeni antrenörle ilgili düşüncelerini paylaşan Meliha, "Takım aslında çok fazla değişmedi, sistemimiz fazla değişmedi. Hoca da oldukça hırslı biri. Her maçı kazanmak için büyük bir hırsla çıkıyor. Bu da bizim için çok motive edici. Bizim arkamızdaki güç oluyor. Mutluyuz. Bu ara güzel de çalışıyoruz. Sezon başında bu kadar üst seviye oynayabildiysek, sezon sonuna doğru sabırsızlanıyorum. Eminim takımı çok daha üst seviyeye taşıyacağız" diye konuştu.

"TAKIMDAKİ UZUN BOYLU OYUNCULAR ANTRENMANDAKİ SEVİYEMİZİ ARTTIRIYOR"

Milli oyuncu, takımdaki genç oyuncular ve deneyimli oyuncular arasındaki uyum hakkında, "Takımda çok uzun boylu ve tecrübeli oyuncularımız var. Bu da özellikle antrenmandaki seviyemizi artıyor. Birbirimize karşı oynarken, birbirimizi çok zorluyoruz. Bu da oldukça önemli. Maçlara da bunu yansıtabildiğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.