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        Haberler Müzik Melike Şahin'den festival kapanışı - Magazin haberleri

        Melike Şahin'den festival kapanışı

        30'uncu Uluslararası Gemlik zeytini festivalinin final konserini Melike Şahin yaptı. Şahin, Gemlik İskele Meydanı'nı dolduran dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:12 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:12
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        Melike Şahin'den festival kapanışı
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        Gemlik Belediyesi tarafından; Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odası katkılarıyla düzenlenen Gemlik Zeytini Festivali’nde, Gemlik dört gün süresince birçok sanatçıyı ağırladı. Festivalin kapanışını ise Melike Şahin yaptı.

        Şahin, etkinlikte, 'Diva Yorgun', 'Firuze' ve 'Tutuşmuş Beraber' gibi şarkılarını seslendirdi.

        Şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.

        Fotoğraflar: İHA

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