Melike Şahin'den festival kapanışı
30'uncu Uluslararası Gemlik zeytini festivalinin final konserini Melike Şahin yaptı. Şahin, Gemlik İskele Meydanı'nı dolduran dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı
Gemlik Belediyesi tarafından; Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odası katkılarıyla düzenlenen Gemlik Zeytini Festivali’nde, Gemlik dört gün süresince birçok sanatçıyı ağırladı. Festivalin kapanışını ise Melike Şahin yaptı.
Şahin, etkinlikte, 'Diva Yorgun', 'Firuze' ve 'Tutuşmuş Beraber' gibi şarkılarını seslendirdi.
Şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.
Fotoğraflar: İHA