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Haberler Magazin Melike Şahin: Hepimiz kurşun döktürdük - Magazin haberleri
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Melike Şahin: Hepimiz kurşun döktürdük

Dün akşam Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluşan şarkıcı Melike Şahin, nazar değmesinden endişe ettiği için bütün orkestra ekibiyle birlikte kurşun döktürdüğünü söyledi

Melike Şahin: Hepimiz kurşun döktürdük - Magazin haberleri
"Hepimiz kurşun döktürdük"
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HABERTURK.COM

Şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Açıkhava'da dinleyicileriyle bir araya geldi.

Şahin, konsere başlarken samimi açıklamalarda bulundu. Nazar değmesinden endişe eden şarkıcı, "Bütün orkestrayla beraber kurşun döktürüp buraya geldik" dedi.

"KALBİM DAYANMAZ"

Konserde Şebnem Paker'in Eurovision'da seslendirdiği 'Dinle' adlı şarkısını da seslendiren Melike Şahin, Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması halinde yarışmada yer alıp almayacağı konusunda "Benim Eurovision'da ülkemi temsil etmeye kalbim dayanmaz" ifadelerini kullandı.

Maximum Uniq Açıkhava'daki konserler;

8 Ekim: +1 Sunar Gazapizm Senfoni İstanbul 2022, 12 Ekim: Adamlar, 14 Ekim: Athena konserleri ile devam edecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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