Times Meydanı'nda bir Türk 0:00 / 0:00

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Farklı ülkelerden yüzlerce kadın sanatçının yer verildiği EQUAL projesinin Türkiye listesinin ilk kapak sanatçısı son dönemin en güçlü seslerinden Melike Şahin oldu. Melike Şahin, dünya çapında bir çok kadın müzisyenle birlikte New York Times Meydanı'ndaki tanıtım alanlarında Türkiye'den dünyaya sesleniyor.

2017'de başladığı solo kariyerinde 'Deli Kan', 'Sevmek Suçsa Suçluyum' ve 'Tutuşmuş Beraber' gibi hit'leriyle milyonlarca dinlenmeye ulaşan ve ilk albümü 'Merhem'i 26 Şubat'ta Diva Bebe Records & Gülbaba Records etiketiyle yayınlayan Şahin; 2011 - 2017 arasında BaBa ZuLa'nın vokalliğini yaparak grupla birlikte 40'tan fazla ülkede performans sergiledi.

Sanatçının, prodüktörlüğünü ve sanat yönetmenliğini de üstlendiği Merhem albümünden Uykumun Boynunu Bükme parçasına EQUAL global listesinde yer verilirken; EQUAL Türkiye listesinde sözlerinde Mabel Matiz'in de imzası olan Nasır parçası bulunuyor.