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Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!

FOX TV ekranlarında Perşembe akşamları ekrana gelen Gülcemal dizisinde Deva karakterini canlandıran genç oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yayınladığı dans videolarıyla zaman zaman gündem oluyor. Sezen'in bacak dansı görenleri şaşırttı. İşte o anlar...

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  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!

    Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melis Sezen, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisinde Deva karakterine hayat veriyor.
  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!

    Murat Ünalmış ile birlikte başrolü paylaştığı Gülcemal dizisinde canlandırdığı Deva karakteriyle sevenlerinden beğeni toplayan Melis Sezen, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı dans videosuyla gündem oldu.
  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!

    Çektiği dans videolarıyla adından söz ettirmeyi başaran Melis Sezen bu sefer Gülcemal dizisinin çekildiği yatak odasında çektiği dans videosunu sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!

    Melis Sezen'in dans videosunu izleyenler: "Çok güzelsin ama bu hareketleri yapma", "Dansına anlam veremedim" gibi yorumlar yaptı.
  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!

    İşte Melis Sezen'in dans anlarından kareler...
  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!
  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!
  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!
  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!
  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!
  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!
  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!
  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!
  • Melis Sezen'den dans şov! Görenler ünlü ismin hareketlerine anlam veremedi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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