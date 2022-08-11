Akşam alışverişi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Melis Sezen, dün akşam İstinyePark'ta görüntülendi.
Tek başına mağazaları dolaşan 25 yaşındaki oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti. Ünlü isim, bir restoranda yemek yedikten sonra oradan ayrıldı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Melis Sezen, dün akşam İstinyePark'ta görüntülendi.
Tek başına mağazaları dolaşan 25 yaşındaki oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti. Ünlü isim, bir restoranda yemek yedikten sonra oradan ayrıldı.
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