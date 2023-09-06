Melis Sezen Venedik Film Festivali'ne damga vurdu! Ünlü oyuncu beyazlar içerisinde kuğu gibi süzüldü!

Caner Cindoruk ve Cansu Dere 'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, son olarak Gülcemal projesiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

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Venedik Film Festiavali'ndeki kırmızı halıda boy gösteren Melis Sezen son olarak tercih ettiği beyaz elbisesi ve yaptığı hareketlerle sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu.