Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gün Arnavutköy’de objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan oyuncunun keyifli olduğu göründü. Yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Tolga Sala ile geçtiğimiz günlerde ayrılan Melisa Aslı Pamuk, ayrılıkla ilgili soruları cevapsız bıraktı.