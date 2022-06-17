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Melisa Döngel'in jet ski şovu!

Son dönemin popüler oyuncularından Melisa Döngel, Bodrum'da tatil yapıyor

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  • Melisa Döngel'in jet ski şovu! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le aşk yaşadığı konuşulan Melisa Döngel (22), önceki gün Bodrum Torba'da görüntülendi.
  • Melisa Döngel'in jet ski şovu! - Magazin haberleri

    Havaların ısınmasıyla birlikte sezonu açan Döngel, soluğu konakladığı otelin iskelesinde aldı.
  • Melisa Döngel'in jet ski şovu! - Magazin haberleri

    Renkli ve iddialı bikinisiyle dikkat çeken Döngel, sıcak havanın tadını çıkardı.
  • Melisa Döngel'in jet ski şovu! - Magazin haberleri

    Denize doymak bilmeyen Melisa Döngel, Yalıkavak'taki bir plajda da jet ski keyfi yapmayı ihmal etmedi.
  • Melisa Döngel'in jet ski şovu! - Magazin haberleri

    Arkadaşlarıyla birlikte sezonu Bodrum'da açan ünlü oyuncunun, bir hayli keyifli olduğu gözlendi.
  • Melisa Döngel'in jet ski şovu! - Magazin haberleri

    "SEDA SAYAN'A BENZİYORSAM NE MUTLU BANA!"

    Geçtiğimiz haftalarda, "Şu an tatildeyim." diyen Melisa Döngel, "Yayınlanması gereken bir işimiz vardı fakat onu sezon işi olduğu için eylül ayına erteledik." ifadelerini kullanmıştı.

    İmaj değişikliğine giden oyuncuya, sosyal medyada Seda Sayan'a benzetildiği hatırlatılmıştı. Döngel, "Seda Sayan'a benziyorsam ne mutlu bana!" şeklinde konuşmuştu.
  • Melisa Döngel'in jet ski şovu! - Magazin haberleri

    "GELEN ELEŞTİRİLERİ UMURSUYORUM"

    Melisa Döngel'e olumsuz yorumlar sorulunca, "Herkesin kendi düşüncesi tabii ki, benim yorum yapabileceğim bir nokta yok. Her şey için teşekkür ederim." demişti.

    "Gelen eleştirileri umursuyorum." ifadelerini kullanan Döngel, "Eleştiriye açık bir sektörde iş yapıyoruz. İnsanların eleştirileri benim için çok önemli. Kötü eleştirileri de hayatımıza devam edebilmek için pek takmamaya çalışıyoruz." açıklamasını yapmıştı.
  • Melisa Döngel'in jet ski şovu! - Magazin haberleri

    "O FOTOĞRAF ÇIPLAK DEĞİLDİ"

    Sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla alakalı da konuşan Melisa Döngel, "Straplez bir fotoğraf paylaştım, dediğim gibi; insanların görüş açısı... Yanlış yorumlanmış. Çıplak fotoğraf gördük hepimiz daha önce, o çıplak değildi!" diyerek, kahkaha atmıştı.

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