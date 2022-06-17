"GELEN ELEŞTİRİLERİ UMURSUYORUM"

Melisa Döngel'e olumsuz yorumlar sorulunca, "Herkesin kendi düşüncesi tabii ki, benim yorum yapabileceğim bir nokta yok. Her şey için teşekkür ederim." demişti.

"Gelen eleştirileri umursuyorum." ifadelerini kullanan Döngel, "Eleştiriye açık bir sektörde iş yapıyoruz. İnsanların eleştirileri benim için çok önemli. Kötü eleştirileri de hayatımıza devam edebilmek için pek takmamaya çalışıyoruz." açıklamasını yapmıştı.