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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, basın mensuplarının karşısına çıkan Melisa Şenolsun- Burak Deniz çiftinden ünlü oyuncu, "Bunlar bizim stilimizi yansıtan kombinler. Daha çok jean tercih ediyorum. Modadan ziyade benim ne hissettiğim önemli" dedi.