Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, bir hayli keyifli olan oyuncu, gazetecileri bir anda karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sözen, “Her şey yolunda. Biraz yürüyüşe çıktım. Size denk geldim” diyerek evinin yolunu tuttu.