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        Melissa Vargas, Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi! İşte hayatı ve biyografisi...

        Milletler Ligi yarı finalinde ABD'yi mağlup ederek finale çıkan Filenin Sultanları, final maçında Çin'i mağlup ederek şampiyon oldu. Yapılan oylamalarla birlikte Melissa Vargas, 'Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu' seçildi. Gelişmelerin ardından Melissa Vargas'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. İşte Melissa Vargas yaşı, memleketi ve oynadığı takım hakkında merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 10:59
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        Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Yapılan oylamaların sonucunda "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu "Melisa Vargas seçilirken "Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Melissa Vargas'ın hayatı ve biyografisi...

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        MELİSSA VARGAS KİMDİR, ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

        Melissa Teressa Vargas Abreu (d. 16 Ekim 1999), Küba asıllı Türk millî voleybolcudur.

        Lisede Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında Küba alt yaş millî takımlarında oynamaya başladı. 2016-17 sezonundaAgel Prostejovtakımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikteFenerbahçe'ye katıldı.

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        2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Vargas'a, 9 Nisan'daki bir törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

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        T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade edenMelissa Vargas, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

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