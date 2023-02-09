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Melo ve Alex'ten Türkiye için yardım maçı kararı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından spor dünyasından yardım çağrıları gelmeye devam ediyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile birlikte Türkiye için bir yardım maçı organize etmeyi planladıklarını açıkladı.

Melo ve Alex'ten Türkiye için yardım maçı kararı
HABERTURK.COM

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Türkiye'deki depremlerden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile birlikte yardım öaçı organize edeceklerini söyledi.

Türkiye için elinden geleni yapacağını belirten Felipe Melo, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yaşanandan ötürü çok üzgünüm. Ben burada Galatasaray'ı temsil etmiyorum. Bizler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı temsil etmiyoruz. Ben sadece yardım için buradayım. Çok üzüldüm. Bu olayı çok düşündüm. Bu kampanyanın dışında. Yardım için çok düşündüm. Belki de ilerde bağış için özel bir maç düzenleyebiliriz. Türk halkının desteğe ihtiyacı var.

"DÜNYA, TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR"

Yapacağımız çok şey var. İnsan konuşurken bile zorlanıyor. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de doğan çocuğum bile var. 1 saat önce Alex de Souza ile konuştum. Biliyorsunuz sadece Fenerbahçe'nin idolü değil, herkesin idolü. Bir karar verdik. Sene sonu maç yapalım dedik. Tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor şu an. Belki bir ay sonra Türkiye'yi kimse konuşmayacak.

"BU OLAYLARI HERKES UNUTACAK, BİZ UNUTMAYALIM"

Bu olayları herkes unutacak fakat bizler unutmayalım. O zamanlarda biz maç yapabiliriz. Gün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor günü değil. Gün birliktelik zamanı. Ulusun toplanması lazım. Türkiye için birlikte olmamız lazım. Umarım tanrı Türkiye'yi korur. Elimden gelen her şeyi yapacağım"

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