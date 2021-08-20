"40'LARA GELMEYİ HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

Türkmen ise takipçilerinden gelen mesajların ardından, "46 oldum... 40’lara gelmeyi hayal bile edemezdim, 45 olunca 'Vay be!' dedim, 46 olunca artık daha da bir şey diyemiyorum. Hayatta her şeyin başı sağlık... Güzel temennileriniz için çok teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.