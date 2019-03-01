Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Meltem Cumbul, Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin davetine katıldı. Konuşmasına Aytaç Arman’ı anarak başlayan Cumbul, "Meslektaşım, aynı zamanda sinema ve televizyon oyunculuğuna yeni girdiğim zamanlarda, yeni deneyim kazanmaya başladığım dönemlerde birlikte çalıştığım çok kıymetli, çok sevdiğim, çok beyefendi Aytaç Arman'ı kaybettik. Çok genç bir yaşta kaybettiğimizi söyleyebilirim” ifadelerini kullandıktan sonra katılımcıların sağlık hakkında sorularına da yanıt verdi.

Sağlıklı yaşam hakkında sorulara, “Daha toplumsal bakarsak eğer içinde bulunduğumuz toplum neye ait, nereye ait, bu anlamda sizden ne bekliyor, ne istiyor... Siz kendinize yönelik bir yaşam tercih ettiğinizde yani daha bireysel bakan, daha bireysel sinemayı tercih eden daha toplumsal şeyler değil de kendi üzerinizde... Yani ben bir oyuncu olarak bedenimle iş yapıyorum. Sesimle ve nefesimle iş yapıyorum. Hastalıklar geçirilebilir ama stres yüzünden, mesleki açıdan çok daha fazla zarara uğrayabilirsiniz. Ben rahatlama egzersizleri yapıyorum, bedenimle ilişki kurduğum zaman ancak reaksiyon verebiliyorum. Yani bedenimin istemediği her şeye net olarak karşılık verebiliyorum. Ses ve nefesinde aynı şekilde” diye yanıt verdi.

Aile yaşamı ile ilgilide konuşan Cumbul, “Annem güzelliğe, bakıma çok önem veren bir kadındı. Kanser olduğu dönemde Almanya'daydık. Türkçe bilen bir psikolog bulduk, kendine bakmıyor, bakımlı değil bana nasıl değer verecek demişti. Sonunda bulduk ve tedaviden yıllar sonra psikologla karşılaştık. Annenizle bir gün seans yapıyoruz ve babanız aleyhine konuşurken babanız girdi içeri ve 'Yine olsa yine bu adamla evlenirdim' dedi. 'Nasıl yani?' deyince 'Bir erkekten çok şey beklememek gerekir, dört çocuğumuz oldu' dediğini anlattı” diyerek şaşırttı.