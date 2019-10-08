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Meltem Miraloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Meltem Miraloğlu hayatı

Meltem Miraloğlu kimdir? Soruları magazinseverler tarafından merak konusu oldu. Hayat Devam Ediyor dizisi ile ünlenen Meltem Miraloğlu ikinci kez dünyaevine girdi. İşte, Meltem Miraloğlu hakkında detaylar haberimizde...

Meltem Miraloğlu

Meltem Miraloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular takipçileri tarafından merak konusu oldu. Hayat Devam Ediyor dizisi ile üne kavuşan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir iş adamı ile gizlice evlendi.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu, 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğmuştur. 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebiyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır.

Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.

Meltem Miraloğlu geçtiğimiz yıl yönetmen Tayfur Aydın'la evlenmiş kısa süre içerisinde de boşanmıştı.

 

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