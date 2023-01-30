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Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan nişanlandı

SHOW TV'nin sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya, bir süredir aşk yaşadığı Kadir Doğan ile nişanlandı

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  • Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan nişanlandı - Magazin haberleri

    Oyuncu Meltem Yılmazkaya, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Kadir Doğan ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
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  • Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan nişanlandı - Magazin haberleri

    "HER HİKÂYE AYNI BAŞLAMAZ"

    Öte yandan Meltem Yılmazkaya, 2022'nin mayıs ayında Kadir Doğan ile çekilen bu karesinde "Bir hikâyenin içinde, birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz. Arada gülüp arada ağlayabilirsiniz, kopup sonra sımsıkı sarılabilirsiniz. Her hikâye aynı başlamaz, çirkini bile dünya güzeli yapabilirsiniz. Her şey emek, her şey inanç, her şey umut... Ele ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu... Çek içine nefes! Misim..." ifadelerine yer vermişti.

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