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        Haberler Sağlık Meme kanseri erken teşhis oranlarında artış sağlandı | Sağlık Haberleri

        Meme kanseri erken teşhis oranlarında artış sağlandı

        Ulusal kanser istatistiklerine göre, yeni tanı alan meme kanserlerinin yüzde 48,3'ü lokalize kanserler iken, yüzde 10,5'inin uzak organ tutulumlu kanserler olduğu, erken tanının tedavide başarıya ulaşma ve sağ kalım süresini artırdığı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:35 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:35
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        Meme kanseri erken teşhis oranlarında artış sağlandı
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        Sağlık Bakanlığından, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla bu yıl "Farkında Ol Harekete Geç" sloganının kullanılacağı belirtildi.

        Pembe tema rengiyle bilinen bu özel ayda, meme kanseri konusunda çalışan tüm paydaşlarla bir dizi kampanya ve programların yürütüleceği aktarılan açıklamada, "Bu çalışmalarla insanların meme kanserine neden olan genel ve kişisel risk faktörleri konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, uygun yaştan başlayarak düzenli taramanın öneminin vurgulanması, hastalık hakkında ihtiyaç duyulan destek ve araştırma alanları konularında farkındalığın artırılması hedeflenmektedir." ifadesine yer verildi.

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        Açıklamada, meme kanserinin, Dünya Sağlık Teşkilatı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı verilerine göre, dünyada kadınlarda yeni tanı konulan kanserlerin yüzde 23,8'ini oluşturarak ilk sırada yer aldığı belirtilerek, meme kanserinin her yıl yaklaşık 2,3 milyon kadının hayatını etkilediği ve Türkiye'de ise yılda yaklaşık 27 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğu kaydedildi.

        Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Kanser Kontrol Programı" ile meme kanserinde de erken teşhis oranlarında büyük artış sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "En son ulusal kanser istatistiklerine göre, yeni tanı alan meme kanserlerinin yüzde 48,3'ü lokalize kanserler iken yüzde 10,5'i uzak organ tutulumlu kanserlerdir. Türkiye Kanser Kontrol Programı dahilinde tarama stratejilerinin yanı sıra korunma ve önleme programları ile halkın konuya ilişkin bilinçlendirilmesi çalışmaları da etkili olarak yürütülmektedir. Bu bağlamda kadınların öncelikle meme kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirilmesi, kanserden korunacak sağlıklı yaşam koşullarına yönlendirilmesi önemlidir."

        "MEME KANSERİNE ERKEN TANI KONULMASI SAĞ KALIM SÜRESİNİ ARTIRMAKTADIR"

        Açıklamada, meme kanserinin kadınlarda görülme sıklığının erkeklerden 100 kat fazla olduğu ve yaş ilerledikçe (40 ve üstü yaşta) meme kanseri görülme riski ve sıklığının arttığı uyarısında bulunuldu.

        Türkiye Kanser Kontrol Programı kapsamında yürütülen meme kanseri taramaları için belirlenmiş standartlara göre, kendi kendine meme muayenesinin 20 yaştan itibaren ayda bir, klinik meme muayenesinin de 20 yaştan itibaren 2 yılda bir ve 40 yaştan itibaren yılda bir kez yaptırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, mamografinin ise 40-69 yaş arası kadınlarda 2 yılda bir kez yaptırılması gerektiği ifade edildi.

        Açıklamada, "Meme kanserine erken dönemde tanı konulması, tedavide başarıya ulaşma ve sağ kalım süresini artırmaktadır. Erken teşhiste en önemli faktör, kadınların bu konuda bilinçlenmesi ve taramalarını düzenli olarak yaptırmalarıdır." uyarısında bulunuldu.

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