13 | 17

Keten tohumu

Keten tohumu, kan basıncını düzenlenme, kolesterol seviyesini düşürme gibi pek çok açıdan sağlık için oldukça faydalı. Ayrıca keten tohumu antioksidanlardan da oldukça zengin. Yapılan çalışmalar, meme kanserini önleme ve tümör büyümesini azaltmada keten tohumunun etkili olduğunu gösteriyor. Günde 1 çay kaşığı keten tohumunu yulafa veya yoğurda ekleyerek ya da salatalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz. Ancak bazı meme kanseri türlerinde tüketilmesi önerilmez. Bu yüzden eğer meme kanseri tedavisi görüyorsanız doktorunuza sormadan tüketmeyin.