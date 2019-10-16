Limak Enerji Uludağ Elektrik, meme kanserine dikkati çekmek için pembe renkte dizayn ettiği faturaları abonelerine ulaştırdı.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bu hastalığa dikkati çekmeyi amaçlayan şirket yetkilileri, faturalarını pembe renkte tasarlayıp abonelerine gönderdi.

Bu ay 3 milyon müşterisine faturaların alt kısmında "Meme kanserinden korkma! Kendi kendine muayeneyle erken tanı hayat kurtarır." mesajını da ileten şirket, bu konuda 5 milyon kişiyi bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Faturaların üzerinde iletilen sosyal mesajların yanı sıra her yıl kadın çalışanları için meme kanserine yönelik bir bilgilendirme semineri gerçekleştiren şirket, bu yıl da meme kanserinde erken teşhiste önemli olan kendi kendine muayeneyi anlatarak çalışanları uyaracak. 360 derece bilinçlendirme kampanyası planlayan firmanın müşteri işlem yetkilileri ise pembe kurdele takacak.

Şirket, bugün ve yarın web sitesi ile sosyal medya hesapları gibi dijital mecralarda logosunu pembe renkte tasarlayarak, tüm platformlarda meme kanserine dikkati çekecek.