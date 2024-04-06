Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Meme kanserinin tanısından tedavisine tüm işlemler tek merkezde toplandı

        Meme kanserinin tanısından tedavisine tüm işlemler tek merkezde toplandı

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bünyesinde meme kanserinde konforlu ve hızlı sağlık hizmeti sunabilmek için genel cerrahiden plastik cerrahiye, radyolojiden onkolojiye tüm birimlerin olduğu Meme Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meme kanserinin tanısından tedavisine tüm işlemler tek merkezde toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hayırsever iş insanı Şükrü Ceylan'ın desteğiyle kurulan merkezde, kanserin tanısından tedavisine tüm işlemler yapılabiliyor.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Ceylan ailesi ve birim doktorlarının katılımıyla merkezin açılışı gerçekleştirildi.

        Rektör Özkan, açılışta yaptığı konuşmada, hastaneye yeni birim kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu tür kurumların sadece devletin değil hayırseverlerin de desteğiyle güzel noktalara ulaştığını söyledi.

        "MEME KANSERİ ERKEKLERDE DE GÖRÜLÜYOR"

        Farkındalığı artırmak için 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası olduğuna dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti: "Türkiye'de devlet kurumlarında bir ilk olarak bu merkezi açtık. Hastanın muayenesinden tanısına tedavisine tüm planlaması burada yapılacak. Hasta gelsin ve her şey içeride olsun, servisler arasında dolaşmasın, yorulmasın diye birçok merkezi burada topladık. Meme kanseriyle o kadar sık karşı karşıya kalıyoruz ki meme kanseri sadece kadınlarda değil erkeklerde de oluyor. Genel cerrahi, plastik cerrahi, radyoloji, radyasyon onkoloji, medikal onkoloji hepsi burada. Türkiye'de bir ilk oldu. Yurt dışından gelen hastalar da var."

        REKLAM

        Başhekim Çete de bu tür merkezleri yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, konforlu ortamda hastanın bilimsel ve güncel tedaviye ulaşmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

        "18 YAŞINDA MEME KANSERİNE YAKALANAN HASTAMIZ VAR"

        Prof. Dr. Ömer Özkan ise bu tür merkezlerin kurulmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, hastaneye üzülerek gelen insanların işlerini kolaylaştırmak için merkezin kurulduğunu vurguladı.

        Başka hastalıklarda da bu merkezlerin sayısının arttırılmasının konforu artıracağını belirten Özkan, "18 yaşında meme kanserine yakalanan hastamız vardı. Meme kanseri çok yavaş gelişen kanser türü ama belirli bir adımdan sonra bu durum hızlanıyor. Belki 18 yaşında eskiden de meme kanseri görülüyordu ama biz bunu belki 25-30 yaşında fark ediyorduk. O nedenle ne kadar erken saptanırsa bu hastanın yaşama ihtimali artıyor. Bundan dolayı tarama için 40 yaşı belki biraz öne çekmek gerekebilir" diye konuştu.

        Özkan, Türkiye'de 25 bin kanser hastasının 4'te birini kaybettiklerine değinerek, bazı kanser türlerini erken yakaladıklarında yüzde 100 tedavi sağlanabildiğini söyledi.

        Tanı konusunda teknolojinin çok ilerlediğine dikkati çeken Özkan, "Dünyanın en üst merkezlerinde verilen tedaviler bizim ülkemizde de veriliyor. Hatta çok daha disiplinli şekilde veriliyor. Çünkü onkoloji hastaları bizim ülkemizde devlet güvencesinde. Dünyanın birçok yerinde bu yok. Başlangıcından sonuna kadar kemoterapisine radyoterapisine kadar devlet güvencesiyle bu ilaçlar sağlanabiliyor. İnsanlar rahat olsun. İnsanların en büyük korkusu, 'Ben tarama yaptırırım da kanser çıkarsam. Rahatım yerinde şimdi başıma iş çıkarmayayım' diye üzülüyor" ifadelerini kullandı.

        Hayırsever Şükrü Ceylan da merkezin kurulmasından mutluluk duyduklarını bildirdi.

        Programda Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Tatlı, Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Özan Sanhal da konuşma yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası