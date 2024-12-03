Memik Yılmaz'dan hakem eleştirisi!

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok fazla hakem konuşmak istemediğini belirten Yılmaz, "Zor şartlar altında en iyi mücadelemizi etmek için sahaya çıkıyoruz. Bütün kulüplerimizin amacı 3 puan alıp rahatlamak. Çok hakem konuşmak istemiyorum. Zaten maçı hepimiz seyrettik. Fenerbahçe gibi bir camianın hakeme ihtiyacı yoktur. İyi bir takım, biz de çok iyi mücadele ettik. Öncelikle Fenerbahçe’yi kutluyorum. Oyuncularımı, teknik ekibimi de canı yürekten kutluyorum. Çok iyi mücadele ettik. Ancak tabii ki biliyorsunuz futbolun meyvesi 3 puan. Konuşmadan da yapamıyorum. Canımız yanıyor. Maç, bir tane Fenerbahçeli futbolcunun itirazı olmadan bitti. Bizim de eleştirilecek ciddi pozisyonlarımız var. İki tane penaltı pozisyonumuz, VAR’da verilebilirdi. Gördüğünü çalıyor, penaltıyı VAR iptal etti, olmayan bir penaltıyı verdi. Gözümüzün önünde top taca çıktı, orta hakem bize verdi, yan hakem Fenerbahçe’ye verdi. Sağlık olsun. Genç hakemlerimizin önünü açmamız lazım. Ülke olarak, futbol camiası olarak genç hakemlerimize ihtiyacımız var. Kısmet değil" diye konuştu.

Türk hakemlerin maç yöneterek gelişeceğini vurgulayan Yılmaz, "Biz kendi hakemlerimize değil de kimlere güveneceğiz. Bu işin yabancısı diye bir şey yoktur. Kendi evlatlarımız aslan gibi çalışsınlar derslerine. Daha iyi maç yönetmeye çalışsınlar. Bu da bir bisiklet sürmek gibidir. Maç yönete yönete alışacaklardır. Biz hakemlerimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.