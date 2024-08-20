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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Memik Yılmaz: Taraftarımızın gönlü müsterih olsun - Gaziantep FK Haberleri

        Memik Yılmaz: Taraftarımızın gönlü müsterih olsun

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Samsunspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nın başkanı Memik Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 16:31 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:42
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        "Taraftarımızın gönlü müsterih olsun"
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        Trendyol Süper Lig'de sezona 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başlayan Gaziantep FK, ertelenen Galatasaray maçıyla nedeniyle verecekleri arayı iyi değerlendirmek istiyor.

        Güneydoğu temsilcisi, 6. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna deplasmanda Sipay Bodrum FK galibiyetiyle başladı. Ligin 2. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla taraftarı önünde sahaya çıkan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, AA muhabirine, şu ana kadar 13 transfer yaparak neredeyse yeni bir takım kurduklarını söyledi.

        "TARAFTARIMIZIN GÖNLÜ MÜSTERİH OLSUN"

        Oyuncuların adaptasyon sürecini tamamlaması için önlerindeki süreyi iyi değerlendireceklerini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

        "Lige iyi başladık ancak evimizde oynadığımız karşılaşmada oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Erteleme maçı ve bay geçeceğimiz haftadaki sürede iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Taraftarımızın gönlü müsterih olsun. Onlara daha iyi futbol izletmek istiyoruz. Kendilerinin de desteğini biliyoruz ve sürdürmelerini istiyoruz."

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