Memik Yılmaz: Taraftarımızın gönlü müsterih olsun

Trendyol Süper Lig'de sezona 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başlayan Gaziantep FK, ertelenen Galatasaray maçıyla nedeniyle verecekleri arayı iyi değerlendirmek istiyor.

Güneydoğu temsilcisi, 6. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna deplasmanda Sipay Bodrum FK galibiyetiyle başladı. Ligin 2. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla taraftarı önünde sahaya çıkan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, AA muhabirine, şu ana kadar 13 transfer yaparak neredeyse yeni bir takım kurduklarını söyledi.