Memleket hasretini duvarlara çizdiği motiflerle gideriyor - AFYONKARAHİSAR

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Yeni tip koronavirüs (Kodvid-19) önlemleri nedeniyle memleketi Trabzon'a gidemeyen Yaşarlar Zekiye Ana Ortaokulu öğretmeni Hotaman, özlemini bağ evinin duvarlarına çizdiği motiflerle gidermeye çalışıyor.Hotaman, yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasından dolayı mahalleyi ve sokağı güzelleştirmek adına bu çalışmayı gerçekleştirdiğini belirtti.Turhan Hotaman, "Memleket özlemi çekiyoruz. Trabzon'a özgü Sümela Manastırı, kaleler, surlar, Horon oyunu ve Trabzonspor ile ilgili resimler yapmaya çalıştım. Virüs dolayısıyla can sıkıntısını bu şekilde en aza indirmek ve virüs stresinden uzaklaşmak anlamında benim için güzel bir etkinlik oldu." dedi.Aynı zamanda kanatlı hayvansever olan Hotaman, bağ evinin bazı bölümlerini de beslediği tavukların motifleriyle süsledi.Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, doğal ortamında yumurta temin etmek için tavuk yetiştirmeye başladığını vurgulayan Hotaman, "Bunları sevda olarak duvara yansıttık, Trabzon sevdasıyla birleştirdik. Trabzon'u ayağımıza kadar getirdik. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.