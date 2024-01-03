Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den "hayırlı olsun" ziyareti
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 4 Kasım'da CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'e yarın "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya gelecek. 4 Ocak'taki görüşme sabah saat 10:00'da gerçekleşecek. Nezaket ziyareti olduğu belirtilen görüşmede 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler ve olası iş birliği senaryolarının ele alınması bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre görüşme talebi Muharrem İnce’den geldi.
İnce, aralık ayı başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iki görüşme gerçekleştirmiş, yerel seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyeceklerini ifade etmişti.