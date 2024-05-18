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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Memleket Partisi genel merkezi boşalttı

        Memleket Partisi genel merkezi boşalttı

        Memleket Partisi, genel merkez binasını boşalttı. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık" demiş, dijitalleşmeye dikkat çekmişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:41 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:41
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        Memleket Partisi genel merkezi boşalttı
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        Memleket Partisi’nin genel merkez binası boşaltılarak kapatıldı ve kapısı kilitlendi.

        17 Mayıs 2021'de kurulan Memleket Partisi'nde, 3 yıl sonra 17 Mayıs 2024 tarihinde tasarruf gerekçesiyle küçülme kararı uygulanmaya başlandı.

        Partinin Ankara Çankaya'daki genel merkez binası boşaltılarak, kapısı kilitlendi.

        Seçimlerde kullanılan otobüsün üzerindeki parti logoları da söküldü.

        Parti binasının Etimesgut ilçesinde daha küçük bir binaya taşınacağı ileri sürüldü.

        Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Hazine yardımı, belediye avantası, müteahhit payı almayan sadece üyelerinin bağışlarıyla ayakta duran bir parti olarak masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. Zaten iletişim olanaklarının bu kadar arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluktur. Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız. Partimizin karar alma mekanizmalarını da daha fazla dijitalleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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